İBB, Kartal Yakacık’taki toprak sahayı 7 ayda yenileyerek, 20 amatör spor kulübünün ve 2 bin sporcunun faydalanabileceği hale getirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Çarşı Mahallesi’mdeki Yakacık Stadı açılış töreninde konuştu. Spor yapan çocukların ve gençlerin iyi eğitim almalarının çok önemli olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Eğitimle sporun aynı anda yürütülmesi meselesi, ülkemizde ihmal edilmiştir. Ben bunu hem geçmişte sporcu olarak söylüyorum hem yönetici olarak hem de bir Belediye Başkanı olarak söylüyorum. Aslında sporla eğitimi, birbirini destekler hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var. Ama itiraf edelim ki ülkemizde bu, çok başarılı sürdürülemiyor.

Hele hele futbol branşı, bunlardan bir tanesi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Burada sac ayağı var; özellikle sporcular, aileleri, spor kulüpleri. Tabii ki Milli Eğitim, yani okullarımız; ilkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite ve tabii ki tabii ki yerel yönetimler. Bu üçlünün iyi bir iş birliği, Türk sporunu hak ettiği yere getirir” dedi.

FIFA standartlarına uygun imal edilen Yakacık Stadı’nın açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var. Ama biz, işimize bakacağız. İddiayla söylüyorum; İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. ‘300 Günde 300 Proje’ sürecini bitirdik. Artık kronometreyi bundan sonra durdurmuyoruz. Ucu nereye gider, onu da bilmiyorum” dedi.