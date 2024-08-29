Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Halk Oyunları Festivali halk oyunları ekiplerinin dansları ile başladı. Dünyaca ünlü halk oyunları grubunun yer alacağı festival 5 gün sürecek.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival 9 ülkeden katılan 17 halk oyunu grubunun dansları ile başladı. Kartal Meydanında düzenlenen festivalde dans grupları, Türk Halk Oyunları’nın yanı sıra kendi ülkelerinin danslarını da sergiledi. Katılımcıların keyifli anlar yaşadığı festival, 1 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Festivalde, Türkiye başta olmak üzere; Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, İran, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı sahne alacak.

"Kültür ve sanatın dili yoktur, birleştirir, kaynaştırır, barıştırır"

Festivalde konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kıymetli misafirlerimiz, üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne hoş geldiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözüyle başladık. Halk oyunları oynamanın bir şeref olduğunu, oynatmanın bir görev olduğunu, bunu yaşatmanın da kutsallığından bahsettik. Böyle bir öndere, lidere sahibiz. Bu hafta içinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayacağız. Buradaki kıymetli sanatçılarımız figürlerini, kültürlerini sergileyecekler. O zaman anlayacağız birbirimize ne kadar benzediğimizi. Dünya bir anda güzelleşecek. Dünya üzerinde barış, dostluk ve hoşgörünün inşa edilmesini istiyoruz. Bunun da en kıymetli yollarından biri kültür ve sanat. Kültür ve sanatın dili yoktur. Birleştirir, kaynaştırır, barıştırır. Ne mutlu kültür sanata" dedi.