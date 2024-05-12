Kartal Belediyesi, ‘Baharın Gelişi Annelerin Gülüşüyle Güzel’ sloganıyla Anneler Günü’nü şenlik havasında ve tüm güne yayılan farklı ve renkli etkinliklerle kutladı. Neyzen Tevfik Meydanında kurulan alanda aynı zamanda kadınların ürettikleri ele emeği ürünler de satıldı.

Kartal’da Neyzen Tevfik Meydanı’nda dün Anneler Günü sebebiyle ‘Anneler Günü Şenliği’ düzenlendi. Şenlikte çiçek taç atölyesinden, kadın emeği pazarına, müzik performanslarından canlı heykel, jonglör gösterileri ve ikramlara kadar birçok etkinlik, 10.00 ile 19.00 saatleri vatandaşları ağırladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte Kartallı kadınların, kent ekonomisine katılması, sosyal ve ekonomik hayatta desteklenmesi için hayata geçirilen, ‘Kadın Emeği Pazarı’ stantları da meydanda kuruldu. Vatandaşlar, Kartallı kadınların el emeği göz nuru üretimlerini, kurulan stantlarda ziyaret edip alışverişlerini yaptı.