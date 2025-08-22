Kaza saat 18.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Sürücü Ahmet C.(25) yönetimindeki 16 BPP 363 plakalı motosiklet, döner kavşaktan dönüş yapan sürücü Vural K.(55) yönetimindeki 16 BMT 364 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Öznur Alkan