Bursaspor, altyapısından yetişen üç genç oyuncusunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, pilot takım Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcular Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın sarı-lacivertli ekibe transferinin gerçekleştiği belirtildi. Bursaspor’dan yapılan açıklamaya göre, "Pilot takımımız Nilüfer FK’da kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcularımız Selahattin Sevim, Ercüment Sancaklı ve Ahmet Efe Çakmakkaya’nın transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA