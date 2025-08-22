Süreçle ilgili açıklama yapan Memur-Sen, imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık." ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen'den Hakem Kararı

Teklifi yetersiz bulan Memur-Sen'den süreçle ilgili yeni bir açıklama geldi. Sürecin uzlaşmazlıkla tamamlandığını belirten Memur-Sen, hakem heyetiyle ilgili nihai kararını verdi.

Memur-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte Israr eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.