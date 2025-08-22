Silivri açıklarında ve Sındırgı'da meydana gelen 6.0'ın üstündeki iki büyük deprem paniğe neden oldu. Şiddetli artçılar devam ederken Marmara'da büyük deprem beklentisi gündemden düşmüyor. Deprem tahminleriyle öne çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bugün Marmara'da 288 yıllık bir fayda büyük bir deprem riski olduğuna yönelik açıklamaları gündeme geldi.

Üşümezsoy O Haberleri Yalanladı

Marmara'da büyük deprem iddialarının ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sosyal medyadan açıklama yaptı. Haberleri yalanlayan Üşümezsoy, "Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok" dedi.