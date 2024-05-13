Kartal’da Pendik-Kadıköy Minibüsçüler Derneği yönetimi ile kavga eden bir minibüs şoförü, minibüsü dernek aracının üzerine sürdü. Dernek çalışanları ise silahla havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Üsküdar Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, minibüs şoförü ile Minibüsçüler Derneği yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine minibüs şoförü, minibüsü dernek yönetiminin denetleme aracının üzerine sürerek araca çarptı. Bunun üzerine aracın içinde bulunan bir kişi silahla havaya ateş açtı. Minibüs şoförü olay yerinden kaçarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, denetimler sırasında Pendik Sülüntepe’de minibüs şoförünü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, minibüs ise bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.