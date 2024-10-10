Kartal Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Hannover Fairs Turkey ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle düzenlenen Robotik Otomasyon Çözümleri Programı, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makine Hangar’da yoğun bir katılımla başladı. Etkinlik, 9 ana sektörden 450 firmanın buluşma noktası oldu.

Kartal Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi, Hannover Fairs Turkey ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle düzenlenen Robotik Otomasyon Çözümleri Programı başladı. Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makine Hangar’da başlayan ve 10 Ekim’e kadar devam edecek olan bu kapsamlı organizasyon, robotik otomasyonun iş dünyasında nasıl bir dönüşüm ortaya çıkardığını gözler önüne seriyor. Programın ilk gününde iki binden fazla ziyaretçi ağırlandı ve etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor.

Katılımcılar etkinlikte, robotik otomasyonun sunduğu verimlilik, maliyet avantajları, inovasyonun rolü ve teknolojinin geleceği üzerine düzenlenen oturumlarda, fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Özellikle robotik otomasyonun iş gücüne getirdiği yenilikler ve maliyet avantajları öne çıkan konular arasında yer aldı.

Etkinlikte 50’den fazla uzman konuşmacı yer aldı

İlk iki gün büyük ilgi gören etkinlikte 50’den fazla uzman konuşmacı yer alarak; endüstriyel dönüşüm, insan ve makine etkileşimi, yeni teknolojiler ve sektördeki fırsatlar üzerine detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Katılımcı firmalar, çeşitli sektörlerdeki robotik çözümleri sergileyerek iş dünyasındaki yenilikleri tanıtma fırsatı buldu.

Sektörün geleceği masaya yatırıldı

Yerli ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, iş ağlarını genişletmek isteyen firmalar için önemli bir platform oldu. Paneller ve oturumlar, aracılığı ile katılımcılara endüstriyel otomasyonun bugünü ve geleceği hakkında değerli bilgiler sunulurken, inovasyonun sektörde nasıl ivme kazandırdığını da gözler önüne serdi.