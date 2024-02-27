İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal’da düzenlenen mitingde yaptığı koruşmada, "Orhantepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projemizde olduğu gibi tüm Kartal’da mülkiyet sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızın İBB ile mülkiyet sorunu kalmayacak. Kartal’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kartal Soğanlık Meydanı’nda miting düzenledi. Mitinge Kurum’un yanı sıra Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum’a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla eşlik etti. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Bizim gerçeklerimize onların hayalleri bile ulaşamaz”

Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “İstanbul’umuz, emin ellerde değil. Bu aziz şehir, liyakatsizliğin kurbanı olmaktadır. Bu aziz şehir, beceriksizliğe mahkûm edilmektedir. Oysa ki İstanbul’umuz, ihmale gelmez. İstanbul’umuz, yarı zamanlı belediye başkanlığını asla affetmez. İstanbul’umuz, sorunlarının çözümü noktasında gayret ister. 1 Nisan’da 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbullu hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye, annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almaya geliyoruz. 31 Mart’tan sonra her evladımızın geleceğe dair umut kapısı biz olacağız. İstanbul’un yeniden dirilişine hep birlikte yürüyeceğiz. Kartal kaç dönemdir CHP’li yönetimin elinde. Ne CHP’li mevcut İBB yönetiminin ne de Kartal Belediyesi’nin bu şehirde tek bir çakılı çivileri dahi yok. Biz 650 bin konutu dönüştüreceğiz diyoruz. Onlar ne gerek var, olmazsa da olur diyorlar. Farklı gündemler peşinde koşarak İstanbul’un sorunlarını göz ardı etmeye devam ediyorlar. Bizim gerçeklerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. Bizim bu yaptıklarımızı onlar rüyalarında bile göremez. Bunlar Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı da aynı şekilde eleştirmişlerdi. ‘Sen bu motor fabrikasını nasıl kuracaksın, yapamazsın’ demişlerdi. Ama o ‘iman varsa imkân da vardır’ dedi ve bu gayesine ulaştı. 31 Mart akşamı Saraçhane’ye gidip, 1 Nisan sabahı da tüm İstanbul’u kucaklayacağız. Tüm İstanbullularla birlikte eserlerimizi ve hayallerimizi bir bir gerçekleştireceğiz” dedi.

“Sizleri CHP’nin belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz”

Kartal’ın CHP belediyeciliğinin ilgisizliğinden bıktığını dile getiren Kurum, "AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’mızın yönettiği her ilçemize gittiğinizde eser ve hizmetini en güzel şekilde görürsünüz. CHP’nin yönetiminde olan belediyelere baktığımızda ise en temel belediyecilik vazifelerini dahi yapılmadığını görürsünüz. Milletimizin sağlıklı bir hizmet alamadığını görürsünüz. Çünkü CHP belediyeciliği sorumsuzluk ve ilgisizlik, becerisizlik, liyakatsizlik, beceriksizlik demek. Kartal’ın tüm mahallelerindeki vatandaşlarımız 5 yıldır dağ gibi biriken sorunlar yüzünden dertli. Kartallı kardeşlerimiz dünyanın en güzel şehrinin en uzun sahillerinden birinde yaşamaktayken korku içinde vakit geçiriyorlar. İlçemizdeki kardeşlerimiz alt yapıdan üst yapıya, imar sorunundan kentsel dönüşüme kadar birçok sorunla baş başa. Bu alt yapı sorunlarını niye yapmadınız? Biz bu sorunları gidereceğiz dediniz ama 5 yıllık süreçte Kartal’ı görmezden geldiniz. Biz nasıl ki Kartal’da çöken Yeşilyurt apartmanında olduğu gibi sizlerin yanında durduysak, bir an bile yanınızdan ayrılmadıysak bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri CHP’nin belediyecilik anlayışına asla teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kartal’da mülkiyet sorunu tamamen ortadan kaldıracağız”

Kartal’da hayata geçireceği projelerini anlatan Kurum, "1 Nisan’dan itibaren Kartal’ımız için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız. Aydos - Pendik yolunu ve Kartal sahil düzenlemesini yapacağız. Böylece Kartal’ımızın çehresi değişecek, trafik rahatlayacak, bölgemiz nefes alacak. 2 buçuk yıl içerisinde Kartal D100 Uğur Mumcu raylı sistemini ve Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattını bitirip Kartallı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Artık kullanılması elverişsiz hale gelen Hasan Ali Yücel Sanat Merkezi’ni Kartal’ımıza kazandıracağız. Kartal her şeyin en iyisini hak ediyor. 100 dönüm üzerinde Aydos Kent Park’ının düzenlemesini Kartal’ımızın şanına yakışır bir şekilde yapacağız. Ayazma Seyir Terası ve sosyal tesislerimizi kadınlarımızın, annelerimizin, gençlerimizin vakit geçirmesi için yenileyeceğiz. Yeşilyurt Apartmanı yıkıldığında gelip günlerce buralarda vakit geçirdik. Bu bölgede büyük bir kentsel dönüşüm başlattık. Vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu, konforlu yuvalarını teslim ettik. Orhantepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projemizde olduğu gibi tüm Kartal’da mülkiyet sorunu tamamen ortadan kaldıracağız. Hiç bir vatandaşımızın İBB ile mülkiyet sorunu kalmayacak. Kartal’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Kartal Sahili, stadı ve etrafı yıllardır atıl bir şekilde bekliyor. Kartal Stadı’nın olduğu yerde zemin altı otopark ve üstüne inşa edeceğimiz Pazar yeriyle, sosyal yaşam merkeziyle stadımızın çevresini değişeceğiz. Biz Kartal’ın geleceği için ne talep ettilerse o talebi gideren tarafta olduk. Sorsanız engelliyorlar. Neyi engellediğimizi bize söyleseler anlayacağız ama maalesef söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Kartal’a dair bir hedefleri olmadığı gibi bir hayalleri de yok” ifadelerini kullandı.