2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası 1-5 Şubat tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde Avrupa'nın en iyi sporcularını bir araya getirecek dev şampiyonada; sporcular, teknik ekipler, hakemler, gönüllüler ve organizasyon ekibiyle birlikte yüzlerce kişi görev alacak.

Konya Olimpik Velodromu Avrupa'ya ev sahipliği yapacak

Şampiyona, Türkiye'nin ilk ve tek olimpik pist bisikleti tesisi olan Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenecek. Uluslararası standartlara sahip altyapısı, pist kalitesi ve teknik donanımıyla dikkat çeken velodrom, Avrupa'nın en üst düzey pist bisikletçilerini ağırlayacak. Organizasyon, Konya'yı bir kez daha Avrupa bisikletinin önemli merkezlerinden biri konumuna taşıyacak.

Milli sporcular final hedefiyle piste çıkıyor

Şampiyonanın ilk gününde Ramazan Yılmaz sabah seansında eleme yarışlarında piste çıkacak. Akşam seansında finallerin koşulacak olması nedeniyle milli sporcular, gün boyunca finale kalma mücadelesi verecek. Saat 19.00 itibarıyla başlayacak akşam seansında Ramazan Yılmaz, erkekler Scratch Race ve Elimination Race branşlarında yarışırken, kadınlar kategorisinde Reyhan Yakışır Scratch Race'te Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcuların performansı, ilk günün öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

Avrupa Şampiyonası, yüzlerce kişilik ekip desteğiyle düzenleniyor

2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın sorunsuz ve yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi için geniş bir ekip görev alıyor. Şampiyonada 315 sporcu ve yaklaşık 200 kişilik takım ekiplerinin yanı sıra, 45 hakem, 25 kişilik yönetim ekibi, 100 destek hizmet personeli, 70 saha görevlisi ve 70 gönüllü aktif olarak görev yapıyor. Organizasyonun güvenliği ve sağlık altyapısı ise 40 güvenlik görevlisi, 45 polis ve 25 sağlık personeli tarafından sağlanırken, 52 basın mensubu da şampiyonayı yakından takip ediyor. Bu geniş organizasyon yapısı, Konya'daki şampiyonanın uluslararası ölçekte kusursuz bir şekilde yürütülmesini hedefliyor.

İlk gün programı

Şampiyonanın ilk günü, sabah ve akşam olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek.

1.Seans - 13.30-16.38

İlk seansta kadınlar ve erkekler kategorilerinde Team Sprint ve Team Pursuit branşlarında eleme yarışları koşulacak.

2.Seans-19.00-20.56

Akşam seansı, 18.45'te açılış konuşması ile başlayacak.

Saat 19.00 itibarıyla;

- Kadınlar - Team Sprint | 1. Tur

- Erkek - Team Sprint | 1. Tur

- Kadınlar - Scratch Race | Final (10 km / 40 tur)

- Erkekler - Elimination Race | Final yarışları gerçekleştirilecek. Günün sonunda Team Sprint 3-4 ve 1-2 finalleri koşulacak ve ilk gün yarışları için ödül törenleri düzenlenecek.