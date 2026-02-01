Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce kapalı alanlarda sigara denetimlerine devam edilirken, yaklaşık 2,5 ay önce hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniği de ilgi gördü. Dr. Bediha Erdoğan'ın görev yaptığı polikliniğe bugüne kadar 154 tiryakinin başvurduğu kaydedildi.

Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Yaşam Merkezinde hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği ilgi gördü. Geçtiğimiz Kasım ayında hizmete giren polikliniğe bugüne kadar 154 kişinin başvurduğu kaydedildi. İlginin iyi olduğunu kaydeden Dr. Bediha Erdoğan, 'Polikliniğimize başvuranlara Sağlık Bakanlığının gönderdiği ilaçlarla 25 günlük ilaç tedavisi yapıyoruz. Bazı vatandaşlarada nikotin bandı uygulaması yapıyoruz. Burada uyguladığımız tedavide ilacın yanında kişinin iradesi çok önemli. Başvuran sigara bağımlılarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz' dedi.