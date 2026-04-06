Kartepe Belediyesi, Çepni Caddesi'ndeki duble yol çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bahçe duvarı yıkımına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, sürecin tamamen kamu yararı gözetilerek yasal çerçevede yürütüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın caddede hayata geçirilecek duble yol projesi kapsamında planlandığı ve güzergah üzerindeki tüm parsellerde eşit şekilde uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Çepni Caddesi'nde yürütülen duble yol çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bahçe duvarı yıkımına ilişkin yaşananlar gerçeği yansıtmamakta olup tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu konu açıkça siyasi malzeme haline getirilmiş, kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılmıştır ancak gerçekler nettir. Söz konusu çalışma, caddede yapılacak duble yol projesi kapsamında, kamu yararı doğrultusunda yürütülen planlı bir çalışmadır. Ayrıca güzergah üzerinde bulunan tüm parsellerde eşit şekilde uygulanmaktadır. Bahse konu mülk sahipleri de bölgede yaşanan bu ihtiyacın gerekliliğini bilmektedir. Çalışmalarla ilgili olarak mülk sahibine aylar öncesinden gerekli bildirimler yapılmış ancak herhangi bir geri dönüş alınamaması üzerine süreç yasal çerçevede devam ettirilmiştir. Süreç içerisinde verilen yürütmeyi durdurma kararı, İdare Mahkemesi tarafından kaldırılmış; bunun üzerine yasal prosedürler doğrultusunda işleme devam edilmiştir.'

Açıklamaya şöyle devam edildi:

'Gerçekleştirilen yıkım, yol üzerinde bulunan duvara ilişkindir. Kartepe Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın mülkiyet hakkını ihlal etmemiz söz konusu değildir. Bununla birlikte, yürütülen bu hizmetin engellenmesine yönelik girişimler ve oluşturulmak istenen algı, sürecin ilerlemesini yavaşlatmaktadır. Kamu yararına yapılan bir çalışmanın bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Öte yandan, yıkım sonrası alana asılan pankartta yer alan ifadeler, kamuoyunu sağduyudan uzaklaştıracak nitelikte olup, halkı açıkça tehdit eden ve galeyana getirmeye yönelik bir dil içermektedir. Bu tür sorumsuz söylemler, toplumsal huzuru zedelemekte ve kamu düzenini olumsuz etkilemektedir. Kamuoyunun bu tür provokatif ve kışkırtıcı girişimlere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır. Bizler tüm çalışmalarımızı hukuk, şeffaflık ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Kartepe Belediyesi, karalama kampanyalarına değil; hizmet üretmeye ve kamu düzenini korumaya odaklıdır.'