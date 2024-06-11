Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde market denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler; fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili kontrollerini yerine getiriyor. Denetimler kapsamında marketlerdeki un, şeker, peynir, yumurta, bakliyat, yağ gibi temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor. Son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği ürünlerin, faturaları da ayrıntılı şekilde inceleniyor ve reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Ekipler ayrıca hijyen ve gramaj kontrollerini de yapıyor.

Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit ettiklerinde, tespit tutanağı tutuyor. İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri tarafında tutulan bu tutanaklar, Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek, haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.