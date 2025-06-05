Kartepe Belediyesi, ilçedeki mezarlıklarda hem temizlik hem de çiçek dağıtımı çalışması gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki mezarlıklarda hem temizlik hem de çiçek dağıtımı çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha huzurlu ve anlamlı ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yapılan bu uygulama, büyük takdir topladı. Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda genel temizlik ve çevre düzenlemesi yapılırken, ziyaretçilerin dualarını sevdiklerinin mezarı başında daha güzel ortamda edebilmeleri için çiçekler özenle dağıtıldı. Çiçeklerin, hem mezarlıkların görünümüne katkı sağlaması hem de bayramın manevi atmosferini güçlendirmesi hedeflendi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayramlar, sevdiklerimizi anmak ve manevi değerlerimizi yaşatmak için önemli zamanlar. Biz de bu anlamlı günlerde hemşehrilerimizin kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz ortamda yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıklara dikilen her çiçek, dualarla buluşsun istedik." dedi.