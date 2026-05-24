'Uğur Ünal ile Türk Kahvesinin Yolculuğu' adı altında gerçekleştirilen atölye çalışması, kahve kültürüne ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. 'Türk Kahvesine Dair' adlı eserin yazarı araştırmacı Uğur Ünal, programda kahvenin ortaya çıkış süreci ve Osmanlı dönemindeki yeri hakkında bilgi verdi.

Geçmişte kullanılan cezve, değirmen ve kahve yapım ekipmanlarının da tanıtıldığı etkinlikte, geleneksel yöntemlerle kahve yapımı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcıların kahve pişirme sürecini bizzat deneyimleme imkanı bulduğu programa katılan Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Enes Emengen, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması adına önem taşıdığını vurguladı.

Etkinlik, katılımcıların Özel Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi'ni dolaşarak dönemin yaşam kültürünü yansıtan eserleri incelemesiyle sona erdi.