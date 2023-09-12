Yüz dinamiği içerisinde kaş yapısı çok önemli role sahip bir organımızdır. Kaş yapısında yukarıya doğru kalkış, her zaman yüze daha dinamik ve daha genç bir ifade vermektedir. Erkek ve kadın kaş yapısı birbirinden farklılık gösterdiği için yapılacak işlemlerde de kişinin cinsiyeti bizim için önemlidir. Kaş kaldırmada minimal invaziv uygulamalardan botoks (Botulinum Toxin) ile elde etmek mümkün olduğu gibi birtakım cerrahi işlemlerle de sağlamak mümkündür. Cerrahi işlemlerde açık ameliyat dediğimiz daha fazla keserek gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla birlikte endoskopik yöntemler de söz konusudur. Kaş kaldırma miktarının ve şeklinin çeşidine göre ameliyatı belirlemek, açık veya kapalı ameliyatları kullanmak söz konusudur.