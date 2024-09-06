Yaşam kalitesini etkileyen yaygın bir sağlık sorunu olan kasık fıtıklarında laparoskopik cerrahi tedavisi hızlı bir iyileşme süreci sunuyor. Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, kasık fıtıklarının tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Kasık fıtıkları, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen yaygın bir rahatsızlıktır. Bu durum, karın duvarındaki zayıf bir noktadan organların dışarı çıkması sonucu oluşur. Medipol Sağlık Grubu’da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, kasık fıtıklarının nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri üzerine bilgiler verdi. Doç. Dr. Gök, özellikle laparoskopik cerrahinin sunduğu avantajların altını çizerek, bu modern yöntemin hastalara hızlı bir iyileşme süreci sağladığını belirtti.

Kasık fıtıklarının nedenleri ve belirtileri

Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, kasık fıtıklarının genellikle doğuştan gelen zayıf karın duvarı dokusundan, ağır kaldırma gibi fiziksel aktivitelerden veya yaşlanma gibi etkenlerden kaynaklandığını belirtti. Fıtıkların özellikle kasık bölgesinde belirgin bir şişlik, ağrı ve rahatsızlık hissi ile ortaya çıktığını ifade eden Gök, “Bu belirtiler hareketle artarken, istirahatle azalabilir. Fıtık bölgesinde küçük bir yumru bile hissedilebilir” diye konuştu.

Laparoskopik cerrahi: modern ve konforlu bir tedavi yöntemi

Kasık fıtıklarının tedavisinde laparoskopik cerrahinin sunduğu avantajlara değinen Doç. Dr. Gök, bu yöntemin minimal invaziv olması sebebiyle daha az ağrı, küçük ameliyat izleri ve hızlı iyileşme süreci gibi faydalar sağladığını belirtti. “Laparoskopik cerrahi, karın boşluğuna açılan birkaç küçük kesiyle gerçekleştirilir. İnce bir kamera yardımıyla fıtık alanı görüntülenir ve özel cerrahi aletlerle onarılır. Bu sayede hastalar, geleneksel açık cerrahiye göre çok daha konforlu bir iyileşme süreci yaşar” dedi.

Hızlı iyileşme ve düşük komplikasyon riski

Laparoskopik cerrahinin ameliyat sonrası dönemi hakkında bilgi veren Gök, hastaların genellikle hastanede kısa bir süre kaldıklarını ve çoğunlukla ertesi gün taburcu edilebildiklerini söyledi. “Ameliyat sonrası hafif ağrılar, şişlik ve geçici rahatsızlıklar yaşanabilir. Ancak iyileşme süreci genellikle hızlıdır ve hastalar birkaç gün içinde normal aktivitelerine dönebilirler. Komplikasyon riskini en aza indirmek için doktorun tavsiyelerine uymak oldukça önemlidir” diye ekledi.

Güvenilir ve etkili tedavi

Kasık fıtıklarıyla ilgili herhangi bir belirti yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmalarının önemini vurgulayan Gök, “Laparoskopik cerrahi, tecrübeli ellerde çok başarılı sonuçlar vermektedir. Medipol Sağlık Grubu olarak bizler ileri teknik altyapımızla bu hizmeti en iyi şekilde sunuyoruz” dedi.