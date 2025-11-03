Ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak belirlendi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon oranı ise yüzde 37,15’e ulaştı. Buna göre, kasım ayında kiralara en fazla yüzde 37,15 oranında zam uygulanabilecek.

KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 16.458 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 19.201 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 21.944 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 24.687 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 27.430 lira