Sakarya’nın su geleceğinin teminatı olacak ve Sapanca Gölü’nün ekosistemini koruma altına alacak 189 milyon metreküp su temini sağlanabilecek Ballıkaya Barajı’nın isale hattı için beklenen gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eylül ayında Dolmabahçe’de gerçekleştirilen birebir görüşmede Alemdar, şehrin su kaynaklarının kuraklık karşısındaki durumu ve alternatif kaynakların Sakarya için öneminden bahsetmişti. Uzun yıllardır beklenen proje Alemdar’ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile kısa sürede ihale aşamasına geldi. Alemdar, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 3 metre çapında ve 45 kilometre uzunluğundaki isale hattının yapımı için 2 Aralık Salı günü ihalenin gerçekleştirileceğini söyledi. Böylelikle toplam uzunluğu 92 kilometre olacak isale hattının, ilk etabı için saha çalışmaları ihale sürecinin hemen ardından başlayacak. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin içme suyu için Sapanca Gölü’nden temin edilen su miktarının ciddi oranda azalacağını ve şehrin doğal cennetinin nefes alacağını söyledi. Alemdar, "Şehrimizi, beklenen bir yatırımla daha buluşturuyoruz. Kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle geleceğinden endişe ettiğimiz su kaynaklarımız ve şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölümüze alternatif olacak Ballıkaya Barajı isale hattı için ihale süreci başladı. Baraj sayesinde, Sapanca Gölü’nden alınan içme su oranında ciddi bir düşüş yaşanacak. Böylelikle her geçen gün çekilme yaşayan Sapanca Gölü tam anlamıyla nefes alacak" dedi.