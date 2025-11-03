Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılı başında vergi, harç ve cezaların zam oranını belirleyecek yeniden değerleme oranı da netleşti. TÜİK’in yayımladığı verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi’nin on iki aylık ortalaması yüzde 25,49 artış gösterdi. Buna göre, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak uygulanacak. Bu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gibi kalemlerdeki artışları doğrudan etkileyecek. Söz konusu düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İşte yeni ücretler

Yüzde 25,49 olan YDO'ya göre yeni ücretler şöyle olacak:

-En düşük radar cezası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye

2025 yılında geçerli olan trafik cezalarına zam geliyor. Emniyet kemeri takmamak, takip mesafesini korumamak, zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak, motosiklette kask kullanmamak ve geçiş üstünlüğüne uymamak gibi ihlaller için uygulanan en düşük ceza tutarı 993 TL’den 1.246 TL’ye çıkarılacak.

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11.631,65 TL olacak.

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14.582,51 TL'ye çıkacak.

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23.442,36 TL olarak uygulanacak.

Alkol testi yapmayı reddetmek: 33.317,76 TL'ye yükselecek.

Aracı plakasız kullanma: 19.719,92 TL olacak.

Çakar veya siren kullanma: 11.631,65 TL ceza kesilecek.

Drift atma: 58.212,53 TL'ye yükselecek.

Engelli park yerini işgal etme: 2.492,89 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanma: 23.442,36 TL olarak güncellenecek.

Emniyet kemeri takmama: 1.245,81 TL olacak.

Emniyet şeridini ihlal etme: 11.631,65 TL'ye çıkacak.

Hız sınırını %10-%30 aşma: 2.719,39 TL olacak.

Hız sınırını %30-%50 aşma: 5.661,59 TL'ye yükselecek.

Hız sınırını %50'den fazla aşma: 11.631,65 TL ceza uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki eşit taksit halinde ödenmeye devam edecek. Bu yıl 2 bin 620 TL ödeyen bir otomobil sahibi, 2026’da aynı vergi için 3 bin 288 TL ödeme yapacak.

-IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye

-Yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL'den 1.250 TL'ye

-Araç muayene ücreti 2 bin 620,80 TL'den 3.288,80 TL'ye

-Yemek kartı ücreti 240 TL'den 301,18 TL'ye

-A sınıfı ehliyet harcı 1.883 TL'den 2 bin 363,75 TL'ye

-B sınıfı ehliyet harcı 5 bin 678 TL'den 7 bin 129,25 TL'ye

-3 yıllık pasaport harcı 8 bin TL'den 10 bin 39,20 TL'ye yükselecek.