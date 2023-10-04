Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonetli çarpışan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Ada Caddesi Karaçalılık - Kuzuluk istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 54 ABM 067 plakalı kamyonet ile S.A. idaresindeki 34 CJP 629 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan ve yere düşen motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif şekilde yara alarak atlattı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen yaralı S.A., Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.