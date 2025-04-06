Sakarya’da Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 3 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda aynı aileden hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ile Özgür Özyurt (21) Karasu ilçesinde güvenlik tedbirleri sebebiyle erkenden defnedilmişti. Gecenin kana bulandığı olaya ilişkin aynı aileden hayatını kaybeden Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız’ın cenazeleri otopsi işlemleri sonrasında polis gözetiminde ailelerine teslim edildi. Cenazeler, ikindi ezanı sonrasında Beşköprü Sanayi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: İHA