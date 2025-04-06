Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının Pazartesi (yarın) gününden itibaren hissedilir derecede (8C ila 12C) azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

Kaynak: İHA