Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki 130 haneli Çerkeşli köyünde, kavaklık alan bozularak dikilen 4 bin 500 ceviz fidanlarından ilk hasat yapıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli köyündeki 160 dönümlük atıl araziye, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmak ve köyün giderlerinde kullanmak üzere dikilen ceviz fidanlarının ilk hasadı Köy muhtarlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yapıldı.

Köy tüzel kişiliğine ait arazide bulunan kavakların ekonomik ömrünü tamamlaması üzerine imece geleneğini uygulayan köylüler, ağaçları söktü. İş makinesi ve traktörlerle araziyi temizleyerek işleyen Köylüler, yeni bir tarım ürününün yetiştirilebilmesi için 4 yıl önce uygun hale getirilmiş ve bu yıl ilk defa ceviz hasadı yapıldı. 4 Yıl önce dikilen cevizlerin bakımı sulanması ve toplanması köy muhtarlığı tarafından yapılarak köyde hem ürün çeşitliliği artırıldı hem de muhtarlığa kaynak sağlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Köy muhtarı Mustafa Metin “Köyümüz bütçesine gelir yapabilmek için ve köyümüzde ürün çeşitliliğini artırmak için önceki dönemlerdeki Valimiz Sayın Bilal Şentürk ile köyümüzde bulunan 160 dönümlük araziye neler yapabileceğimizi görüştük bu alan için ceviz ekilmesinin uygun olacağını söylemesi üzerine projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle yapılan çalışma sonucu ceviz yetiştirilmesine karar verdik” dedi.