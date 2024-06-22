Bursa’da sadece küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. Serinlemek için deniz kenarına inen vatandaşlar, yaklaşık 15 metrekarelik alana yağan yağmuru görünce gözlerine inanamadı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kavurucu yaz sıcağında sadece küçük bir alana yağmur yağdı. Uzun süre yaklaşık 15 metrekarelik alana aralıksız su damlaları düştüğünü görenler, araçlarından inip o anları kayda aldı. Daha önce lokal bulutların oluşturduğu yağışlar, Türkiye’nin farklı noktalarında da görüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte sıcaktan bunaldıkları için Mudanya sahiline serinlemek için gittiklerini belirten Mehmet Tekingen, "Dönüşe geçtiğimiz esnada sokaktan geçerken birisinin balkondan su sıktığını sandık. Ancak bu kadar alana suyun sıkılma ihtimalinin olmayacağını düşünerek durduk. Balkonlara falan baktığımızda da kimsenin olmadığını, gökyüzünden 15 metrekarelik bir alana yağmur yağdığını gördük. İlginç bir doğa olayıydı. Biz sahile serinlemeye gelmişken, bir de yaz yağmurunda serinlemiş olduk" dedi.

Uzmanlar, bu tür doğa olaylarının olabileceğinin altını çizerken, bulutların geçişisi esnasında yağış bıraktığına dikkat çekti.