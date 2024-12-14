Opr. Dr. Saraçoğlu, kayak sporunda gerekli önlemler alınmadığında omurga yaralanmaları gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Kayak yaparken diz, bilek ve bağ kopmaları gibi sakatlanmaların yaşanabileceğini ifade eden Saraçoğlu, kayma sırasında düşmelerin dizlere fazla yük bindirdiğini ve bu durumun sakatlanma riskini artırdığını vurguladı. Ayrıca, el-bilek yaralanmaları, diz ve ayak bileği sakatlıkları, kaburga kırıkları ve omurga zedelenmelerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

“Kayak öncesi ısınma yapılmalı”

Kayak yapmadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılması gerektiğine değinen Dr. Saraçoğlu, “Kayak öncesi mutlaka eğitim alınmalı, bilenler için ekipman doğru olmalı, kişiye uygun seçilmeli ve botlar düzgün şekilde sıkı bağlanmalı. Bileklikler kullanılmalı. Kayak öncesi mutlaka ısınma hareketleri yapılmalı vücut ve kaslar kayağa hazırlanmalıdır" şeklinde konuştu.

“Kayak sakatlanmalarında fizik tedavi tercih edilebilir”

Herhangi bir sakatlanma veya düşme yaşandığında mutlaka sağlık merkezine başvurulması gerektiğini vurgulayan Saraçoğlu, “Önemsenmeyen küçük bir düşme, büyük sakatlığa dönüşebilir. Hekime başvurularak yaralanmanın ne durumda olduğu takip edilmeli. Yaralanmanın ağır ve ağrılı olduğu durumda doğru teşhis konularak hızlıca doğru tedavi uygulanmalı. Kırılma ve bağ kopma durumlarında genç ve hareketli bireylerde cerrahi tedavi uygulanabilirken, aktivite seviyesi düşük kişilerde ise fizik tedavi uygulanabiliyor. Tamamen kişiye ve sakatlığına bağlı bir durum tedavi süreci. Yine cerrahi işlem sonrası hastanın mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlatıyoruz. Hızlı iyileşme için etkili bir tedavi planlaması yaparak hastanın kısa sürede günlük rutinine adapte olmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.