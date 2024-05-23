Edinilen bilgiye göre bir grup, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı ile ünlenen Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyünden doğa yürüyüşüne çıktıkları sırada köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda kayanın üzerinde bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını gördü. Grup çok uğraşsa da yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayanın üzerinde bulunan köpeği indirebilmek mümkün olmadı.

Akşam saatlerinde hava kararmak üzereyken köye geri dönen grup olayı, arama kurtarma ekibi BAKUT'a bildirdi. Gece yarısı Zeyniler köyüne gelen BAKUT ekibi köyün 3 kilometre yukarısına yürüyüp kayalara tırmanarak ip sistemi ile mahsur kalan köpeği aşağıya indirdi. Zeyniler'e getirilen sokak köpeği sağlık kontrolleri yapılmak üzere Yıldırım Belediyesi veterinerleri eşliğinde barınağa teslim edildi.