Edinilen bilgiye göre bir grup, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı ile ünlenen Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler köyünden doğa yürüyüşüne çıktıkları sırada köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda kayanın üzerinde bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını gördü. Grup çok uğraşsa da yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayanın üzerinde bulunan köpeği indirebilmek mümkün olmadı.

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Akşam saatlerinde hava kararmak üzereyken köye geri dönen grup olayı, arama kurtarma ekibi BAKUT'a bildirdi. Gece yarısı Zeyniler köyüne gelen BAKUT ekibi köyün 3 kilometre yukarısına yürüyüp kayalara tırmanarak ip sistemi ile mahsur kalan köpeği aşağıya indirdi. Zeyniler'e getirilen sokak köpeği sağlık kontrolleri yapılmak üzere Yıldırım Belediyesi veterinerleri eşliğinde barınağa teslim edildi.

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Kaynak: İHA