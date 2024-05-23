Trafik kazaları sonrasında doldurulan 'kaza tutanağı' artık dijital ortama taşınıyor. 'Kaza tutanağı' işlemleri artık e-Devlet uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sürücüler, olası bir kaza durumunda cep telefonlarından e-Devlet uygulamasına giriş yaparak kaza tutanaklarını oluşturabilecekler. Bu yeni güncelleme ile birlikte kaza tutanağı hizmeti e-Devlet uygulamasına entegre edildi.

Artık kaza tutanakları için kağıt ve kalem kullanmaya gerek kalmayacak.

Sürücüler, e-Devlet'in iOS ve Android platformlarında bulunan mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecekler. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları, anında SBM (Sigorta Bilgi Merkezi) sistemlerine iletilecek ve süreç hızlıca başlayacak. Böylece sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan, tüm işlemler e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Ancak, şu anda sisteme yalnızca iki aracın karıştığı kazalar girilebiliyor. Zincirleme kazalarda ise kaza tespit tutanağının kağıt üzerinde doldurulması gerekiyor.

Aşamalar şu şekilde işliyor:

Arama kısmına 'Kaza Tutanağı' yazılıyor.

'Yeni tutanak oluştur' ya da 'yeni tutanağa dahil ol' seçeneklerinden biri seçiliyor.

Bulunulan konum bilgisi giriliyor.

Araç bilgileri giriliyor.

Kaza senaryosu oluşturuluyor.

Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.

Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

Tutanak tamamlanarak Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

Kaza tutanağının e-Devlet Mobil uygulamasına eklenmesiyle, araçlarda kaza tutanağı bulundurma zorunluluğu da kalkmış oldu. Çoğu araçta kaza tespit tutanağı bulunmaması çeşitli sorunlara yol açıyordu. Sürücüler, yoldan geçen diğer sürücülerden kaza tespit tutanağı istemek zorunda kalıyordu ve kalem bulmak zaman alıyordu, bu da trafiği aksatıyordu.

Artık, sürücüler kaza sonrası fotoğrafları hızlıca çekip araçlarını uygun bir yere alarak trafik akışını bozmadan tutanaklarını doldurabilecekler.

TRAMER sonucu kazada haklı olduğunuz belirlenirse, değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz. Kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası şirketini arayarak değer kaybı tazminatı için gerekli evrakları ve bunların hangi e-posta adresine gönderileceğini öğrenmeniz yeterli. Gerekli evrakları tamamladıktan sonra, sigorta şirketine e-posta göndererek değer kaybı tazminatınızı alabilirsiniz.