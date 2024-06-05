Bursa’da kaybolan 16 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (71) gece saatlerinde otlattığı 16 küçükbaş hayvanını kaybetti. İ.A. durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı, Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede geniş çağlı arama başlattı. 2 gün süren arama sonucunda kaybolan 16 küçükbaş hayvan, eksiksiz bulunarak sahibine teslim edildi. İ.A., ekiplere teşekkür etti.