37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov için arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul İtfaiyesi, 6 dalgıç personeliyle Boğaz’da sürdürülen çalışmalara destek veriyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın ardından, 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un bitiş noktasına ulaşmadığı tespit edildi.

Yarışa 81 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı etkinlikte, Svechnikov’un karaya çıkmaması üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

İstanbul İtfaiyesi, arama kurtarma çalışmalarına 6 dalgıç personeliyle destek verdiğini duyurdu.

Yüzeyden ve dalış yöntemiyle sürdürülen çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle koordineli bir şekilde hareket edilirken, Kanlıca-Kuruçeşme hattında başlayan aramalar, Boğaz genelinde yoğunlaştırıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yarış sırasında alınan kamera kayıtlarının incelenmesi ve Svechnikov’un kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Valiliği ise, güvenlik unsurlarının Boğaz boyunca arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.