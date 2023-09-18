Meydana gelen olayda, Ö.T. isimli bir kişi ile kayınpederi arasında başlayan tartışma dehşet verici bir noktaya ulaştı.

Nedeni bilinmeyen tartışma, taraflar arasındaki gerilimi artırdı. Tartışma giderek şiddetlenirken, kayınpeder yanındaki bıçağı kullanarak damadını bıçakladı.

Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Ö.T.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı şahsın durumuyla ilgili detaylar henüz belirtilmedi.

Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, diğer taraftan, yaşlı kayınpeder ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polis, olayın tamamen aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.