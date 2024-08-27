Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün kaybolan 60 yaşındaki adamdan acı haber geldi.

Dün Akhisar Mahallesi’ndeki evinden çıkan 60 yaşındaki Rahmi Öztürk, evine bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerinde eve gelmeyen adamı merak eden aile, jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri nezaretinde arama ve kurtarma ekipleri de arama çalışması başlattı. 100 kişilik ekip Öztürk’ün en son pazar günü görüldüğü Edebey Mahallesi’ndeki bağevinin çevresinde çalışma başlattı.

16 saat süren çalışma sonucu ekipler, kayıp adamın cansız bedenini bir armut bahçesinde buldu. İlk belirlemelere göre cinayet şüphesinin olmadığı öğrenildi. Öztürk’ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.