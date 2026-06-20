Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başladı. İnegöl'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelirken, aileleri de okul çevrelerinde heyecanla bekledi. Bazı veliler Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek çocuklarına destek oldu.

Yunus Emre Lisesi'nde sınava giren Ömer Bulut Arıcı (17), sınavın başlamasından yaklaşık 55 dakika sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden görevliler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Heyecana bağlı olarak fenalaştığı öğrenilen öğrencinin tedavisi hastanede sürerken, yanında sınav gözetmeni öğretmen de bulundu. Sınav kuralları gereği Ömer Bulut Arıcı'nın, sınav süresi sona erene kadar ailesiyle görüşmesine izin verilmedi.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sınav merkezinde yaşanan olay, öğrenci ve velilere kısa süreli endişe yaşattı.