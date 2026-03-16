Van’dan çalışmak için Hatay’a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan’a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Çalışkan, 19 Şubat günü sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısının evinde penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldı. Ailesinin kayıp başvurusu sonrası Çalışkan’ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. Sahadaki taramalarda taş üzerinde elbiseleri, telefonu ve cüzdanı ile terliği bulunan gencin ağabey Tarık Çalışkan, kardeşinin günlerdir kayıp olduğunu ve aile olarak acı çektiklerini ifade etti.

"24 gündür bu acıyı ailecek çekiyoruz"

Kaybolan kardeşinin canlı veya cansız bir an önce bulunmasını istediğini ifade eden Çalışkan, "19 Şubat’tan bu yana kardeşim kayıptı. Bugün 24 gündür hala kayıp hala bir iz bulunamadı ve arama çalışmaları devam etmektedir. Arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alamadık. En son elbisesini bulduktan sonra sonuç alamadık. Ormanda olduğunu düşünüyorlar ama ormanda değil. Telefon kayıtları çıktı ama arama kısmında bir şey çıkmadı. Son durumda baz istasyonunda sinyalleri bekliyoruz. Whatsapp ve sosyal medya yazışmalarına bakıyoruz. Biriyle uygulamadan şifreli olduğu için yazışmalarının açılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki pazartesi ve salı günü büyük ihtimalle açıklanır. AFAD ekipleri hala dronla arama ve tarama çalışmalarına devam ediyor. Bir an önce kardeşimin bulunmasını istiyorum. Bizim için bu belirsizlik çok acı. Cinayet desen cinayet değil, ormanda desen ormanda değil. Herkes seferber oldu ama bir türlü bulamadık. 24 gündür ormanda aramaya devam ediyoruz. Bizim aklımızda başka bir şeyler var. Kardeşim Uğur, 19 Şubat’ta fuar için Hatay’a geliyor ve kayboluyor. Kaybolma şekli olarak camdan çıkıyor ve Hatay’ı bilmiyor. Elbisesi ise ormanlık alanda bulunuyor. Bir an önce açığa kavuşulur ve netleşir. Kardeşim canlıysa canlı cansızsa cansız bir an önce bulmamız gerekiyor. 24 gündür bu acıyı ailecek çekiyoruz" ifadelerini kullandı.