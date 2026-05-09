İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinde vatandaşın cep telefonunu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart tarihinde Şişli ilçesinde meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, aynı gün saat 19.00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan mağdurun cep telefonunun, iki şüpheli tarafından cebinden çalındığı belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.D.A. isimli kadın şüpheli ile A.A. isimli erkek şüpheli, olaydan kısa süre sonra Esenler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'yankesicilik' suçundan 2 Nisan tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.