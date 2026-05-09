Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir televizyon kanalında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik 'Şimdi kriptolu telefon var aranızda, Erdoğan'la kriptolu telefonla görüşüyor, bütün yargı süreçleriyle ilgili bilgiyi kriptolu telefonla veriyor. Yakınlarına, çevresine sesini kısarak 'Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar' diyor. Sayın Erdoğan duymadıysa ihbar ediyorum. Kriptolu telefonu kayda aldığını söylüyor. Akın Gürlek'in sana bilgi olarak verdiği, Ekrem İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk meselesi yalan ama Erdoğan'a buldum, kanıtı bende merak etme diyor. Sayın Erdoğan'a ilan ediyorum, evet o kazı yapıldı ve hiçbir şey bulunamadı, arama tutanakları elimizde. Akın Gürlek'in, Erdoğan'a kriptolu telefondan yarısı doğru, yarısı yalan birçok beyanat verdiğini ve kendi ağzından talimat aldığını, örneğin 'efendim şunu yapalım mı?', o da 'tabii, tabii' dediğini ve bunları kayda aldığını, 'yarın bana bir şey yapamazlar Erdoğan'ın sesini kaydediyorum', net, bu kadar açık' şeklinde ifadeler kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Özel'in kullandığı ifadelerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli olduğu, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiği gerekçesiyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.