

Etkinliğin çıkış noktası ise Mertcan İnce'nin babaannesinin talebi oldu. Torunu Mertcan için askerliğin manevi önemini yaşatmak isteyen babaanne, rehabilitasyon merkezinden kına gecesi düzenlenmesini ve torununun evinden alınarak törenle tekrar evine bırakılmasını istedi.

Bu anlamlı talep üzerine harekete geçen Özel Üçel Rehabilitasyon Merkezi yönetimi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçti. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği organizasyonda Mertcan İnce ve askerlik çağına gelen üç özel birey daha temsili asker eğlencesine katıldı.

Program kapsamında öğrenciler evlerinden alınarak şehir turuna çıkarıldı. Daha sonra rehabilitasyon merkezinin bahçesinde düzenlenen asker eğlencesinde müzikler eşliğinde doyasıya eğlenildi. Jandarma personelinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, hem özel bireyler hem de aileleri için unutulmaz anılara sahne oldu.

Özel Üçel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, askerlik çağına gelen dört öğrencinin bu anlamlı organizasyon sayesinde asker uğurlama geleneğinin coşkusunu yaşadığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ