Grup aşamasındaki son maçında İspanya’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Güney Amerika ekibinde teknik direktör Marcelo Bielsa görevinden ayrıldığını açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu ise elenmenin ardından oyuncular için planlanan özel uçuşu iptal ederek kafilenin ülkeye tarifeli seferlerle dönmesine karar verdi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan’ın yer aldığı grupta mücadele eden Uruguay, beklentileri karşılayamadı. Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan karşısında sahadan beraberlikle ayrılan iki kez dünya şampiyonu ekip, İspanya mağlubiyetiyle birlikte grubu 2 puanla üçüncü sırada tamamladı ve üst tura çıkma şansını kaybetti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Marcelo Bielsa, alınan başarısız sonucun sorumluluğunu üstlendi. Uruguay futboluna beklenen katkıyı sağlayamadığını belirten deneyimli teknik adam, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, "Sonuç alamadıysanız, bir milli takım teknik direktörünün ülke futboluna katkısından söz edemezsiniz. Dünya Kupası elemelerinde dördüncü olmamızın da, Copa América'da üçüncü olmamızın da bugün hiçbir anlamı yok. Bu performansı anlatmaya bile gerek yok. Görev sürem nasıl hatırlanacak diye sorarsanız, geriye hiçbir şey bırakmamış bir dönem olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

ÖZEL UÇAK İPTAL EDİLDİ

Uruguay basınından Tenfield'ın haberine göre, Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), takım için önceden planlanan özel uçak organizasyonunu da iptal etti. Futbolcular ve teknik heyetin ülkelerine tarifeli ticari uçuşlarla döneceği belirtildi.