Ticaret Bakanlığı’nın paylaşımına göre, 187 üye ülkenin gümrük idaresi başkanları ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda küresel ticaretin geleceği, veri odaklı gümrük yönetimi, yapay zeka, e-ticaret ve güvenli tedarik zincirleri gibi başlıca konular ele alındı. Ayrıca DGÖ’nün çalışmaları da üye ülkelerin görüşlerine sunuldu.

Toplantı marjında Suudi Arabistan Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi Başkanı Suhail M. Abanmi ile bir araya gelen Uçarmak, Türkiye’den Körfez’e açılan kara yolu transit koridorlarının geliştirilmesi, TIR sisteminin etkin uygulanması ve bölgesel ticaretin kolaylaştırılması başlıklarında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından, iki ülke arasında Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının karşılıklı tanınmasına yönelik sürece ivme kazandıracak Ortak Eylem Planı’nın imzalandığı bildirildi.

Bakanlık paylaşımında ayrıca Uçarmak’ın toplantı süresince Azerbaycan, Bulgaristan, Macaristan, Özbekistan, Kazakistan, Maldivler, Suriye, Gürcistan, Kosova, Kırgızistan ve İran gümrük idarelerinin yetkilileriyle de ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.