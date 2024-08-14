Kırklareli Pınarhisar ilçesi Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Çanakçıoğlu, Kur’an Kursunda eğitim alan öğrencilerle birlikte derse katıldı. Görevlilerden derslerinin işlenişi, öğrencilerin öğrenme düzeyi ve okuma süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Çanakçıoğlu, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okumasını dinledi.

Kurslardaki öğrenciler ile bol bol sohbet eden Kaymakam Çanakçıoğlu’na ziyaretleri esnasında, Pınarhisar İlçe Müftüsü Hüseyin Uluçınar eşlik etti.