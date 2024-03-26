Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, inşaatı tamamlanan okulları ziyaret etti. Okul müdürleri tarafından karşılanan Kaymakam, bazı sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

Kaymakam İlyas Memiş, yakın zamanda inşaatı biten Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu ve Ortaokulu, İskele Mahallesinde bulunan Şehit Yılmaz Kobak İlköğretim Okulu ve Bahadınlı İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Kaymakam, Halit Selçuk İlkokulu ve ortaokulu müdürü Eyüp Orhan’dan, Şehit Yılmaz Kobak İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Hasan İbiş ve Bahadınlı İlköğretim okulu müdürü Muhammed Şenyiğit’ten okulların genel durumları, eksiklik olup olmadığı hususları ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgiler aldı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette Kaymakama İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.