Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, lise öğrencilerinin iftar davetini kırmadı.

Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, kendisini iftara davet eden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini kırmayarak sofralarına misafir oldu. Kaymakam Sözen, oruç açıktan sonra yemekte öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Bu davet için kendilerine çok teşekkür etti. Eğitimle ilgili en ufak eksiklik olduğunda kendisinin yakından ilgileneceğini bildirdi.