SASKİ, Uzakkışla Mahallesi’nde başlatmış olduğu 4 bin metrelik içme suyu hattı projesinin yüzde ellisini tamamladı. Güçlü altyapı çalışması ile bölge kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının verimli kullanılması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması amacıyla içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyor. Kaynarca’nın Uzakkışla Mahallesi’nde başlatılan 4 bin metrelik hat yenileme çalışmasının 2 bin metresi kısa sürede tamamlandı. Proje ile kaliteli içme suyu musluklara kesintisiz şekilde ulaşacak.

“GELECEK NESİLLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARI BIRAKACAĞIZ”

Kurum tarafından yapılan açıklamada hayata geçirilen projeyle su israfının önüne geçileceği belirtilerek, “Zamanla deforme olan içme suyu hatlarını sil baştan yenileyip kayıp ve kaçağın önüne geçiyoruz. Böylelikle abonelerimize kesintisiz içme suyu ulaştırırken gelecek nesillere de sürdürülebilir su kaynakları bırakacağız. Proje tamamlandığında, Uzakkışla Mahallesi’ndeki 4 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı tamamen yenilenmiş olacak” ifadeleri kullanıldı.