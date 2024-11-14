Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım’da UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ile oynayacağı kritik maçta yaklaşık 33 bin taraftar için raylı sistem hattında ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 5’inci maçında Galler ile kozlarını Kayseri’de paylaşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, verdiği talimatla raylı sistem hattında taraftara ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Passolig kartı olan taraftara 18.00 ile 22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkânı sağlanacağını duyurdu.

Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve birinden beraberlikle ayrılan Milli Takıma, Galler karşısında başarılar dileyen Büyükkılıç, Türkiye A Milli Takımı’nı Kayseri’den yaklaşık 33 bin taraftarla Karadağ’a galibiyet ile uğurlamak istediklerini kaydetti.

Türkiye-Galler karşılaşması, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak.