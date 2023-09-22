Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın da teşrifleriyle Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu İç Anadolu Bölge Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye güvenli liman’ diyor ya işte o en güvenli limanlardan biri de Kayseri şehridir” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu İç Anadolu Bölge Toplantısı, 13 şehrin, 67 OSB başkanları, bölge müdürleri ve yetkililerinin katılımıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’ın da teşrif ettiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde İç Anadolu Bölgesi’ni ilgilendiren böyle bir çalışmanın yapılmasından dolayı özellikle OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanına teşekkür ediyorum. Organize Sanayimizin ev sahipliği zaten meşhurdur. Bu anlayış içerisinde güzel bir çalışma yapılıyor” dedi.

Konuşmasında ‘Üreticileri sırtımızda taşırız’ diyen Büyükkılıç, “Yeter ki bize fırsat verin, biz üretelim diyorlar, böyle diyen insanları bizler sırtımızda taşımalıyız ve taşırız. Yerel yönetim olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her zaman yapacağımızı ifade ediyorum. Sanayicilerimiz, yatırımcılarımız, üreten bu güzel insanlar iyi ki var diyerek saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ, SANAYİ VE TİCARETLE ANILIR”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, “6 bin yıllık geçmişi olan, ticaretin ilk başladığı şehirdir. Sanayicilikte de hep kendisinden söz ettirir. Son dönemde tarım ve hayvancılıkta ‘biz de varız’ diyen, turizmi de olmazsa olmaz olarak değerlendirilen bir yaklaşım izlediğimiz de bir realitedir. Bütün bunların yanında Kayseri, sanayi ve ticaretle anılır. Bunu daha da geliştirmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

5 üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi, 350 bin ortaöğretim öğrencisi olan dinamik bir nüfustan söz ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri’yi yaşanılabilir bir kent yapmak için gayret ettiklerini söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye güvenli liman’ diyor ya işte o en güvenli limanlardan biri de Kayseri şehridir. Biz ona layık olma yolunda, güven duygusu içerisinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası deprem bölgesine 11 ile yardım yağdırdığını ifade ederek, başta Vali Gökmen Çiçek olmak üzere Kayseri’nin tüm güzel insanlarına teşekkür ve dua etti.

“KAYSERİ, BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN SEMBOLÜDÜR”

Kayseri’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Vali Çiçek’in önderliğinde birliğin, beraberliğin sembolü olduğuna işaret eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güven duygusu içerisinde ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı nesiller yetiştirerek, bu şehre, bu ülkeye hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Umarım Kayseri’mize teşrif eden 13 ilimizden gelen canlarımız ev sahipliğinden memnun kalırlar. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun.”

Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da sanayicilerin emeğinden değer üreten ve ülkeye katkı veren gerçek kahramanlar olduğunu ifade ederek, “Hem organize sanayi bölgelerinde hem başka alanlarda kariyerimin başından beri büyük sanayi kuruluşlarında çalıştım ve memleketin gerçek kahramanlarının sanayiciler olduğuna bilfiil şahitlik ettim. Hakikaten emeğinden değer üreterek hem ülkemize hem dünyaya katkı veren gerçek kahramanlar” şeklinde konuştu.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da büyüyen ve gelişen, organize sanayi bölgeleri sayesinde ülkenin üretim altyapısının hızla güçlendiğine vurgu yaparak, “Kayseri Organize Sanayi’mizin geçmişi 1970’li yıllara dayanmaktadır. Aradan geçen 50 yılı aşkın süreçte büyümüş ve şehrimiz ekonomisini sırtında taşır konuma gelmiştir. Bölgemiz yerli ve milli üretimle Türkiye’nin gücüne güç katmaktadır” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin başında tüm sanayici ve tüccarların Ahilik Haftası’nı kutlayan OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise İç Anadolu Bölgesi’ndeki 13 şehrin 67 OSB başkanları, bölge müdürleri ve yetkilileri ile bir arada olduklarını dile getirerek, İç Anadolu Bölgesi’ndeki sanayicilerin sorun ve taleplerini birlikte istişare edeceklerini paylaştı. Kütükcü, sanayiciler olarak son dönemdeki yaşanan zorlu süreçte, dayanışarak ve üreterek başarılı olduklarını vurgulayarak, İç Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’ler hakkında bilgiler ve rakamlar paylaştı. Kütükcü, sözlerinin sonuna doğru ise İç Anadolu Bölgesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘yatırım, üretim, istihdam ve ihracat’ şeklindeki kalkınma heyecanına güçlü bir cevap verdiğini söyledi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de “Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Organize Sanayi Bölgemiz, bütün yönetim kurullarıyla birlikte hepsine ayrıca huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Biz birlik ve beraberliğin bereketini görüyor, inşallah Rabbim de daha çok gösterecek buna da inanıyoruz” dedi.