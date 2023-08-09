Kayseri Hacılar Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17 – 18 - 19 Ağustos’ta yapılacak olan Birlik ve Dayanışma Etkinliklerine tüm Kayseri halkını davet etti.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ve 3 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi olarak vatandaşların konforunu sağlamak adına yaz sezonu boyunca yapılacak işlerin devam edileceğini söyledi. Sosyal aktiviteler bağlamında Birlik ve Dayanışma Etkinliğinin de düzenleneceğini duyuran Özdoğan, “Ağustos ayının 17-18-19’unda 3 akşam etkinlik olmak üzere akademisyenlerle buluşma, gençlerimize yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz. Perşembe, cuma ve cumartesi akşamları ailelerinizle birlikte gelebileceğiniz, Urfa Sıra Gecesi, Ahmet Şafak ve İsmail Altunsaray konserlerini düzenleyeceğiz. Etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.