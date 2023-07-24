Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında 2.etabında tamamlanan 36 konutun kura çekimiyle hak sahiplerinin yeri belli oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Yunusemre Mahallesi’ndeki hak sahiplerine taahhüt edilen evlerin hepsini, bu son kura çekimiyle tamamlandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projelerinin mutluluğa dönüştüğünü vurguladı.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine katılan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Yunusemre kentsel dönüşümünün 2015 yılı Haziran ayında başlattıklarını hatırlatarak; “Yunusemre kentsel dönüşüm alan içerisindeki hak sahiplerine taahhüt etmiş olduğumuz evlerin hepsini, bu son kura çekimiyle tamamlanmış olacak. Sağlık ve huzurla yeni evlerinde oturmak nasip olsun. Yunusemre kentsel dönüşüm, 2015 yılından beri devam eden bir süreçtir. 2016 yılı Ağustos ayında ilk vatandaşla anlaşmasını yaptık. Zaman içerisinde vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inançla bugünlere kadar geldik.

2017 yılında gecekonduların yıkımının gerçekleşmesiyle buradaki inşaat faaliyetlerine 2018 yılının Mart ayında başladık. 2020 yılın başında ise ince yapı ihalelerine başladık. Pandemi ve bütün zorluklara rağmen sene sonuna ince yapı işlerini bitirdik. Müteahhitlere tanınan süreye rağmen 9 ay önceden tamamlandı. Bu noktada müteahhitlere teşekkür ediyorum. 336 dairemizi, pandemi şartlarıyla noter huzurunda canlı yayınla konutlarını belirledik ve tapularını dağıttık. Şimdi ise son kura çekimiyle hak sahiplerinin konutlarının yerlerini belirliyoruz. Biz sadece konut üretmiyoruz aynı zamanda bölgenin ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik, Kayseri’ye değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi ‘Kentsel dönüşüm, bizim için en önemli sosyal dönüşümdür’. Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunacağız. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek için içindir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, kura çekimini başlattı ve ilk kurayı çocuğa çektirdi. Kura çekimi, 8.Noter huzurunda şeffaf ve objektif bir şekilde gerçekleşti. Kura çekimiyle hak sahiplerinin konutlarının yeri belli oldu. Çekilişe katılan vatandaşların heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

Şeffaf bir şekilde konutların kuralarını çektiklerini belirten hak sahipleri ise Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek, mutluluklarını dile getirdi.