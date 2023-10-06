Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’nde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yeni bir bulvar çalışmasını kontrol etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeni bulvarın bölgenin can damarı olacağını belirten Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan yeni ulaşım aksında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni bir ulaşım aksında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yeni ulaşım aksı ile iki bulvarı birbirine bağlayarak, ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını söyledi.

Yeni bulvar ile bölgenin değerine değer katacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Bir tarafında Ziyagökalp diğer tarafından Yenidoğan Mahallesi’nin bulunduğu yerdeyiz. Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayacak, yeni bir ulaşım aksının çalışmasına başladık. 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki yeni bulvar ile birlikte bölgenin çehresi değişecek. Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Ihlamur Köprüsünü kullanıldığı zaman Ali İhsan Alçı Bulvarı sona eriyordu. Bundan sonra ise yolun devamında bu yılının programı içerisinde yolumuzu, Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlamış olacağız. Şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Bölgemizde başlattığımız çalışmalarımızla bölgenin değerlenmesi anlamını taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kocasinan’a yakışır, Kayseri’ye yakışır bir yeni bulvar olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.