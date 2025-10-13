Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, Şarm El-Şeyh Uluslararası Havalimanı’na yaklaşırken pisti pas geçti. Kısa süreliğine Kızıldeniz üzerinde tur atan uçak, ardından güvenli şekilde iniş yaptı. Erdoğan, “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”nin yapılacağı Uluslararası Fuar Merkezi’ne geçti ve burada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılandı.

Ancak Erdoğan’ın uçağının Kızıldeniz semalarında beklemesi, kulislerde hareketliliğe yol açtı. O anlarda İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da zirveye katılacağına dair haberler gelmeye başladı. Fakat kısa süre sonra İsrail, Netanyahu’nun Mısır’a gitmeyeceğini açıkladı.

Trump’ın Netanyahu’yu davet etme planının Erdoğan tarafından engellendiği iddiası

İngiliz basını, İsrail meclisinde onuruna düzenlenen oturumda meclis üyelerine hitabının ardından Mısır’a hareket eden ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da zirveye katılımı için son dakikada girişimde bulunduğunu yazdı. Haberlerde, Netanyahu'ya yapılan davetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından engellendiği iddia edildi. Haberlerde, Trump’ın Gazze’de İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle aleyhinde uluslararası tutuklama emri bulunan Netanyahu’yu Mısır’daki zirveye davet etme girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu davetin geçerli olması halinde uçağını Şarm eş-Şeyhe indirmeyeceğini" söylemesinin ardından iptal edilmek zorunda kalındığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından bugün Mısır’da düzenlenen bir konferansa davet edilmiştir. Başbakan daveti için Başkan Trump’a teşekkür etmiş, ancak programın (dini) tatil başlangıcına çok yakın bir tarihte yapılması nedeniyle katılamayacağını bildirmiştir" denildi.